Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler: Ellerini açıp dua etti
İstanbul Ümraniye’de rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak isterken cinayete kurban giden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü saldırının hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Canbay'ın panik yaşadığı ve dua ettiği görülüyor.
19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana gelen olayda, Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istedi. Barışma süreci için aracı olması adına 21 yaşındaki futbolcu arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan yardım isteyen Canbay, arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.
Grup stüdyo önünde araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan genç futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, A.K., M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’yı hayattan koparan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren şüpbelilerin araçlarla olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı. Şüphelilere ait minibüste çakar bulunduğu görüldü.