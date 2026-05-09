Kübra'nın babası idam istedi: ''O canilerin cezaevinde yaşamamaları lazım''
Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da yakılmış cesedi bulunan Kübra Y., memleketi Kahramanmaraş Ekinözü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede güçlükle ayakta duran baba Y.Y., kızının banka hesabındaki para için bir ay boyunca plan yapan canilere ateş püskürdü. "Parayı benden isteselerdi verirdim" diyen acılı baba kadın ve çocuk katilleri için idam cezası istedi.
Antalya'dan gelen acı haberle sarsılan Türkiye, Kübra Y.'nin vahşice katledilmesinin yasını tutuyor. 30 Nisan'dan beri haber alınamayan ve cesedi Burdur'da yakılmış halde bulunan genç kadının cenazesinde, babasının feryatları yürekleri dağladı.
6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Antalya'ya yerleşen ve e-ticaretle uğraşan Kübra Y.'nin cenazesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine getirildi. Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan yüzlerce vatandaş, genç kadını dualarla son yolculuğuna uğurladı. Bir çocuk annesi Kübra'nın babası Y.Y., cenaze töreninde yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.
Cinayetin perde arkasına dair kan donduran iddialarda bulunan baba Y.Y., olayın örgütlü bir plan olduğunu savundu.
Kızının yanında kısa süre çalışan bir kadının banka hesaplarını görerek bu canileri organize ettiğini öne süren baba, şu ifadeleri kullandı:
"İfadesinde itiraf etmişler; bir ay boyunca plan yapmışlar. Kızımın telefonunu İstanbul’a götürüp şifresini açtırmaya çalışmışlar. Niyetleri parayı alıp yurt dışına kaçmaktı. Bunlar bir örgüt, nefes almaları haram."