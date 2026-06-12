Kucağında bebeği olan babayı darp etmişti: Saldırgan serbest bırakıldı!
Yalova'da kucağından 14 aylık kız bebeği olan M.B.’yı darbeden ve hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Ş.E. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce satın aldıkları eve taşınan 4 çocuklu M.B. ailesi ile komşu aile arasında gürültü nedeniyle husumet oluştu. İddiaya göre; 20 Şubat'ta M.B., evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu S.E. ile karşılaştı. S.E.'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini öne süren M.B., jandarmaya ihbarda bulundu. Taraflar arasında tartışma devam ederken M.B., yanına gelen 14 aylık kızı İ.B.’yı kucağına aldı. Bu sırada M.B., S.E.'in kardeşi Ş.E.'ın sopalı saldırısına uğradı. M.B. ve kucağındaki kızı İ.B., aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan arbede sırasında M.B.’nın burnu kırılırken, İ.B. bebeğin de kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldi. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba ile kızı tedaviye alındı. Olayın ardından Ş.E. ile S.E., jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan E. kardeşlerden S.E. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savcılık soruşturması sonrası tutuklu Ş.E. hakkında Yalova 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, M.B.'ya yönelik eyleminden dolayı 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, kızı İ.B.’ye yönelik eylemi nedeniyle de yine aynı suçtan 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün yapılan ikinci duruşmaya, sanık Ş.E. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma öncesinde mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulunan baba M.B., talebinin kabul edilmemesi üzerine eşi B.B. ve darbedilen 14 aylık kızları İ.B.'yı alarak adliyeden ayrıldı. Duruşmada, sanık yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu.
Hakim tarafından söz verilen Ş.E., önceki ifadelerini tekrarlayarak tahliye talebinde bulundu. Ardından söz verilen ve olay günü görevli jandarma personellerinden tanık K.K., ihbar üzerine gittiklerinde M.B.'nın evinde olduğunu, araç kamera görüntülerini vermek üzere dışarıya çıktığını, ardından sokağa gelen S.E.'in ‘Ne bağırıyorsun’ sözüyle tartışmaya başladıklarını söyledi. Kendisiyle birlikte görevli personel M.Y. ile S.E.'i uzaklaştırdıklarını, bu sırada M.B.'nın eşi B.B. ile S.E.'in eşi N.E.'nin itişmeye başladığını, B.B.'nın çocuğunu yere bıraktıktan sonra kavga etmeye başladıklarını anlatan K.K., ardından M.B.'nın yanlarına gelerek ‘Çocuğa geldi. Bilge bırak’ dediğini, çocuğa vurma anını ise görmediğini ifade etti. Ardından dinlenen tanık jandarma M.Ç. de, çocuğu anne B.B.'nın kucağından yere bıraktığını gördüğünü, iddia edildiği gibi bir düşme yaşanmadığını belirterek, “‘Çat’ diye bir ses duydum. Döndüğümde sanık Ş.E.'in elinde plastik skuter parçasını gördüm. Onu görünce Ş.E.'e yönelerek uzaklaştırdım. Sırtım M.B.'ya dönük olduğu için vurma anını görmedim” dedi.
Hakimin, evin önünü gören ve S.E.'e ait kameraya ait görüntü olup olmadığı sorusuna ise M.Ç, "Binanın önündeki kameranın çalışmadığı taraflarca söylendi. Kimin söylediğini hatırlamıyorum. O kamera görüntüsü olsaydı daha net görünürdü” ifadelerini kullandı. Bu sırada tanık K.K.'ya ön kamera kayıtlarının alınmamasının nedenini sorması üzerine tanık, M.B.'ya ait ev içi ve dışındaki kamera görüntülerinin bulunduğu cihazı teslim aldıklarını, ancak Servet’e ait kamera görüntülerini ise uygulama üzerinden aldığını, bina önünü gösteren kaydın olmadığını söyledi. S.E.'e ait kameraların kayıt yaptığı cihazın neden alınmadığı sorusuna K.K., sadece uygulama üzerinden görüntü alabildiklerini belirtti. Tanıkların ifadelerinin ardından söz alan aile avukatı, görevli 3 jandarma personelinin vurma anını görmemelerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, bina önündeki olay anını net gören kamera kaydının alınmaması nedeniyle de sadece ifadelere itibar edebileceklerini belirtti.