Kucağında bebeği olan babayı darp etmişti: Saldırgan serbest bırakıldı!

Hakim tarafından söz verilen Ş.E., önceki ifadelerini tekrarlayarak tahliye talebinde bulundu. Ardından söz verilen ve olay günü görevli jandarma personellerinden tanık K.K., ihbar üzerine gittiklerinde M.B.'nın evinde olduğunu, araç kamera görüntülerini vermek üzere dışarıya çıktığını, ardından sokağa gelen S.E.'in ‘Ne bağırıyorsun’ sözüyle tartışmaya başladıklarını söyledi. Kendisiyle birlikte görevli personel M.Y. ile S.E.'i uzaklaştırdıklarını, bu sırada M.B.'nın eşi B.B. ile S.E.'in eşi N.E.'nin itişmeye başladığını, B.B.'nın çocuğunu yere bıraktıktan sonra kavga etmeye başladıklarını anlatan K.K., ardından M.B.'nın yanlarına gelerek ‘Çocuğa geldi. Bilge bırak’ dediğini, çocuğa vurma anını ise görmediğini ifade etti. Ardından dinlenen tanık jandarma M.Ç. de, çocuğu anne B.B.'nın kucağından yere bıraktığını gördüğünü, iddia edildiği gibi bir düşme yaşanmadığını belirterek, “‘Çat’ diye bir ses duydum. Döndüğümde sanık Ş.E.'in elinde plastik skuter parçasını gördüm. Onu görünce Ş.E.'e yönelerek uzaklaştırdım. Sırtım M.B.'ya dönük olduğu için vurma anını görmedim” dedi.