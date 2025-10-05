Küçük kız ''beni taciz etti'' dedi, ailesi dükkanı basıp şüpheliyi evire çevire dövdü
Bursa'da küçük yaştaki bir kız çocuğunun petshopta çalışan bir kişinin tacizine uğradığını söylemesi üzerine çocuğun ailesi işletmeyi basıp, dükkan sahibini sokak ortasında darbetti. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre petshopta çalışan bir kişi, işletmeye gelen kız çocuğunu taciz etti.
İşletmeden ayrılan kız, durumu ailesine anlatınca öfkeyle iş yerine gelen çocuğun yakınları, işletme sahibiyle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli sokak ortasında meydan dayağı yedi.
O anlar kameraya yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı.
