Küle dönen fabrikada zararın boyutu belli oldu
Gaziantep'te sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangında 35 milyon dolarlık zarar meydana geldi.
Yangın dün saat 12.00 sıralarında, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çocuk bezi, pamuk, sargı bezi gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada meydana geldi.
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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyüp fabrikayı sardı.
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Olayı gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri 40 araç ve 90 personel ile yangını 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alırken, 10 işçi dumandan etkilendi.
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