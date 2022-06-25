Küle dönen ormanlar küllerinden doğdu!

Bölgede yaşanan 2. yangın ise Sarıfakılar kırsalında çıktı. Elektrik tellerinden çıktığı tespit edilen yangında bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar gördü, 50 civarında büyükbaş hayvan telef oldu. Köyler ise yeniden boşaltıldı. Bu yangın ise Kepsut ile Bigadiç ilçeleri arasındaki kırsal mahallelerinde etkili olurken, yangın 3 günde kontrol altına alınabildi. Bugün yemyeşil doğası ile kendini gösteren Sarıfakılar, Ovacık, Dombaydere kırsal mahallelerinde yaşayanlar o kara günleri akıllarından çıkartmıyor. Sarıfakılar Muhtarı İlyas İpek, "2002 yılının 12 Ağustosuydu. Sonra 2013'de çıktı. O yangın ilk bu noktada (Sarıfakılar) çıktı ve ilerledi. Tahminim 20 kilometrelik bir alanda etkili oldu. Yanan yer çok büyük. 3 günde kontrol altına alındı ama soğutması falan 1 hafta uğraştık burada. Yangından sonra devletimiz yeşillendirme çalışmalarına başladı. Bugün kendimiz de önlem alıyoruz, orman yetkililerinin bize verdiği su tankerleri var. Bir şey olduğunda ilk bununla müdahale ediyoruz. Geçen sene burada ufak bir yangın oldu, ormanın bile haberi olmadan biz kendimiz halettik. 2002'de yanan bazı yerler dahi aradan 20 sene geçmiş yeni yeni eski haline geldi" dedi.