Küle dönen ormanlık alanlarımızı yeniden yeşertilmesi için kritik uyarı

Prof. Dr. Turna, yangınların çıkış nedenlerinin yüzde 90’ından fazlasının insan kaynaklı olduğunu belirterek, “İklimin değişmediğini kimse söyleyemez. İklim değişikliğine felaket tellallığı yapmanın bir anlamı yok. Aklını kullanan insanoğlunun doğada olan her şeye karşı çözüm yolları var. İklim değişikliğinin önemli sebeplerinden birisi de orman yangınlarıdır. Orman yangınları Akdeniz iklim kuşağında bulunan ülkemiz için çok önemli. Her gün orman yangını sayısını ve etkili olduğu alan sayısını görüyoruz. Devasa bir yangın çıktıktan sonra, yapılacak çok da fazla bir şey yok. Alevleri hava ve yer araçlarıyla söndürmek o kadar kolay değil. Yangına karşı yapacağımız tek şey; önlem almaktır. Yanıcı maddeleri uzaklaştırmanın yollarını aramamız gerekiyor. Yangının çıkış nedeninin yüzde 90’ı aşkın oranı insan kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.