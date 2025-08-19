Küle dönen ormanlık alanlarımızı yeniden yeşertilmesi için kritik uyarı
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, orman yangınların ardından yapılacak ağaçlandırma çalışmaları için "ekolojik denge" uyarısında bulunarak doğaya uygun hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle son yıllarda artan orman yangınları, kuvvetli rüzgar gibi koşullar nedeniyle hızla yayılarak, binlerce hektar alanın yanı sıra canlıların da yok olmasına neden oluyor.
Doğayı ve ekosistemi tehdit eden orman yangınlarının ardından gözler küle dönen alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmalarına çevrilirken, ekolojik dengenin korunması uyarısında bulunan uzmanlar, dikilecek ağaç türlerinin değiştirilmemesinin önemine dikkat çekiyor.
KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, iklim değişikliğinin önemli sebeplerinden birinin orman yangınları olduğuna değinerek, yangınların çıkış nedenleri ve yanan alanlarda yapılacak olan ağaçlandırmalara ilişkin bilgiler verdi.
Prof. Dr. Turna, yangınların çıkış nedenlerinin yüzde 90’ından fazlasının insan kaynaklı olduğunu belirterek, “İklimin değişmediğini kimse söyleyemez. İklim değişikliğine felaket tellallığı yapmanın bir anlamı yok. Aklını kullanan insanoğlunun doğada olan her şeye karşı çözüm yolları var. İklim değişikliğinin önemli sebeplerinden birisi de orman yangınlarıdır. Orman yangınları Akdeniz iklim kuşağında bulunan ülkemiz için çok önemli. Her gün orman yangını sayısını ve etkili olduğu alan sayısını görüyoruz. Devasa bir yangın çıktıktan sonra, yapılacak çok da fazla bir şey yok. Alevleri hava ve yer araçlarıyla söndürmek o kadar kolay değil. Yangına karşı yapacağımız tek şey; önlem almaktır. Yanıcı maddeleri uzaklaştırmanın yollarını aramamız gerekiyor. Yangının çıkış nedeninin yüzde 90’ı aşkın oranı insan kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.