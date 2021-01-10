Kum adacıkları oluşmuştu! İki ayda manzara değişti
Son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Edirne'de sağanak yağış etkili oldu. Aralık ayında üzerinde kum adacıkları oluşan Meriç Nehri eski günlerine döndü. Nehirdeki su seviyesi 8 ayın zirvesine yükseldi.
Edirne'de sağanak devam ediyor.
Dün başlayan sağanak 91 yılın en kurak günlerini yaşayan kentte sürüyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşürdü. Havaların daha da soğuması beklenen bölgede gelecek hafta sonu kar yağışı ön görülüyor.