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  3. 10 Ocak 2021 17:47

Kum adacıkları oluşmuştu! İki ayda manzara değişti

Son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Edirne'de sağanak yağış etkili oldu. Aralık ayında üzerinde kum adacıkları oluşan Meriç Nehri eski günlerine döndü. Nehirdeki su seviyesi 8 ayın zirvesine yükseldi.

Kum adacıkları oluşmuştu! İki ayda manzara değişti

Edirne'de sağanak devam ediyor.

Dün başlayan sağanak 91 yılın en kurak günlerini yaşayan kentte sürüyor.

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Kum adacıkları oluşmuştu! İki ayda manzara değişti

Zaman zaman şiddetini artıran sağanağın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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Kum adacıkları oluşmuştu! İki ayda manzara değişti

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşürdü. Havaların daha da soğuması beklenen bölgede gelecek hafta sonu kar yağışı ön görülüyor.

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Kum adacıkları oluşmuştu! İki ayda manzara değişti

Bu arada bölgedeki su kaynakları da son yağışlarla arttı.

Meriç Nehri'nin debisi, bölgeye düşen yağışlarla son 8 ayın zirvesine yükseldi.

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