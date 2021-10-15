Kumanda görünümlü silah polisi hastanelik etti
İstanbul Eyüpsultan'da polis ekiplerince durdurulan araçtaki şüphelilerin üzerinden kumanda benzeri bir cisim çıktı. İnceleme sırasında ateş alan kumandanın silah olduğu anlaşıldı. Yaralanan polis hastanede tedaviye alındı.
İstanbul Eyüpsultan'da denetim yapan polisler şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
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Araçtaki yabancı uyruklu 3 kişi üzerinde yapılan aramada, bir kişinin hırkasında kumanda benzeri bir cisim bulundu.
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Polis yabancı uyruklu kişilere cismin ne olduğunu sordu ancak cevap alamadı, bunun üzerine cismi incelemeye aldı.
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POLİSİN ELİNDE ATEŞ ALDI
Polis cihazın üzerinde bulunan düğmeye bastı ve cihazdan bir anda ateş çıkmaya başladı.
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