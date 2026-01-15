Kumar belası bir can daha aldı: Gazi olduğu yerde intihar etti!

İntihar etmeden önce veda videosu çeken Ç., "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey "bir seferden bir şey olmaz" diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum.

Tabii şunu da belirtmek istiyorum; yaralandığın zaman, gazi olduğum zaman benimle aynı dereceye sahip olup 1,5 milyon liraya kadar tazminat alanlar varken bu hükümet bana 23 bin TL verdi. Bu hükümete de hakkımı helal etmiyorum. Bütün devrelerim evini arabasını almıştı ama ben hiçbir şey yapamamıştım. Sadece bir araba alabilmiştim, onu da krediyle. Kumar borcu yüzünden onu da sattım. Arabasız kaldım, para algımı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Artık yolun sonuna geldim." dedi.