Kuraklığın vurduğu Bayır Deresi çöplüğe döndü

"MİKROP SAÇMAYA BAŞLADI"

Mahallede oturan Günaydın Karbeyaz, derenin atılan atıklarla yok olma tehlikesi yaşadığını söyledi.

Derenin büyük bir kısmının önceden temizlendiğini dile getiren Karbeyaz, "Çok atık var, etrafa mikrop saçmaya başladı. Önceden bu dereden komşularımız gelip balık tutuyor ve su temiz akıyordu. Deremiz şu an yok olmuş durumda. Atılan atıklar yüzünden koku yapıyor. Yazın karanlık çöktüğünde sineklerden durulmuyor" dedi.