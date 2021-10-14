Kuraklığın vurduğu Bayır Deresi çöplüğe döndü
Edirne'de tarım arazilerini sulamada kullanılan Tunca Nehri'nin kollarından Bayır Deresi, kuraklık nedeniyle yosunla kaplandı. Dere şu anda ise çöplüğe döndü.
Edirne'de kuraklık nedeniyle yosunlarla kaplanıp, yeşil renge bürünen Bayır deresi, yetkililer tarafından temizlenmesinin ardından bu kez de atıklarla çöplüğe döndü.
Tarım arazilerinde kullanılan ilaç, pet ve cam şişe, araç lastiği, ev ve inşaat malzemesi atıklarıyla suyun üzerinde çöp öbekleri oluştu. Bölgedeki hayvan çiftliklerinin hayvan gübresini akıttığı dereden çevreye kötü kokular yayılmaya başladı.
Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı uluslararası karayolu üzerindeki Yıldırım Mahallesi’nde vatandaşlar deredeki kirlilik nedeniyle sivrisinek istilası ve kötü kokudan geceleri evlerin camlarını açamadıklarını söyledi. Derenin ve bir an önce temizlenmesini isteyen mahalleli, bölgede denetimlerin artırılmasını istedi.
"MİKROP SAÇMAYA BAŞLADI"
Mahallede oturan Günaydın Karbeyaz, derenin atılan atıklarla yok olma tehlikesi yaşadığını söyledi.
Derenin büyük bir kısmının önceden temizlendiğini dile getiren Karbeyaz, "Çok atık var, etrafa mikrop saçmaya başladı. Önceden bu dereden komşularımız gelip balık tutuyor ve su temiz akıyordu. Deremiz şu an yok olmuş durumda. Atılan atıklar yüzünden koku yapıyor. Yazın karanlık çöktüğünde sineklerden durulmuyor" dedi.