  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kuraklığın vurduğu ünlü tatil cenneti şimdi de sular altında kaldı

Kuraklığın vurduğu Çeşme şimdi de sular altında kaldı

Uzun süredir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olan İzmir'in Çeşme ilçesini sağanak vurdu. Alaçatı Pazarı ile Hacı Memiş Kabristanlığı sular altında kaldı. Öte yandan ilçenin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 15,50 seviyesine ulaştı.

Kaynak: DHA/İHA
Kuraklığın vurduğu Çeşme şimdi de sular altında kaldı - Resim: 1

Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. 

1 / 7
Kuraklığın vurduğu Çeşme şimdi de sular altında kaldı - Resim: 2

Alaçatı Mahallesi'nde kurulan semt pazarı yağmur sularıyla doldu. Pazarda alışveriş yapanlar ve esnaf sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

2 / 7
Kuraklığın vurduğu Çeşme şimdi de sular altında kaldı - Resim: 3

Öte yandan, sağanak nedeniyle Hacı Memiş Kabristanlığı'nda da su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, sağanağa karşı teyakkuza geçti. 

3 / 7
Kuraklığın vurduğu Çeşme şimdi de sular altında kaldı - Resim: 4

Mahalleliler benzer olumsuzlukların yaşanmaması için bölgede altyapı ve drenaj çalışması yapılmasını talep etti. 

4 / 7