Kuraklığın vurduğu Edirne'den sevindiren haber
Edirne'de sonbahar yağışlarıyla birlikte kente su sağlayan baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı.
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, sonbahar yağışlarıyla baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı.
Meteoroloji'nin eylül ayından bu yana metrekareye 210 kilo yağış düştüğünü açıklamıştı. Edirne DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kentin içme suyunu sağlayan ve kuruma noktasına gelen Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 6'dan yüzde 40 kapasitesine; Süloğlu Barajı'nda ise yüzde 32'den yüzde 67'ye ulaştı.
Eylül ayında 2 metreküp/saniye akışıyla kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'nde su debisi 10 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nin debisini de yüzde 59'dan 105 metreküp/saniyeye çıktı.
"HASATTA YÜKSEK VERİM BEKLİYORUZ"
Ekili buğdayların beklenen yağışı aldığını belirten çiftçi Ertan Akar, "Uzun zamandır kuraklık ile boğuşuyoruz. Mevsim yağışlarını toprak zamanında almadığı için hasatta beklediğimiz randımanı alamıyorduk. Bu yağışlar ekili buğdayımıza çok iyi geldi. Hasatta yüksek verim bekliyoruz" dedi.