Kuraklığın vurduğu Edirne'den sevindiren haber

Meteoroloji'nin eylül ayından bu yana metrekareye 210 kilo yağış düştüğünü açıklamıştı. Edirne DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kentin içme suyunu sağlayan ve kuruma noktasına gelen Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 6'dan yüzde 40 kapasitesine; Süloğlu Barajı'nda ise yüzde 32'den yüzde 67'ye ulaştı.