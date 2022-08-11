Kuraklık başlayınca.... Bu yemyeşil tarım alanı aslında Van Gölü!

En belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş’te gözlendi. 1841 yılında gölün yükselmesiyle bir bölümü su altında kalan Urartular dönemine ait Erciş Kalesi 8 yıl önce karaya çıktı. Yine son yıllarda çekilmeyle kalenin çevresinde su altında olan araziler de gün yüzüne çıktı.