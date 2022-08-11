Kuraklık başlayınca.... Bu yemyeşil tarım alanı aslında Van Gölü!
Van ve çevresinde son yıllarda yaşanan kuraklık, Van Gölü'ndeki su seviyesinin önemli oranda düşmesine neden oldu. Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nde daha önce su altında kalan araziler gün yüzüne çıktı.
'Dünyanın en büyük sodalı gölü' olan 3 bin 712 kilometrekarelik Van Gölü'nde, kuraklık nedeniyle çekilme sürerken, daha önce göl suları altında kalan birçok alan da gün yüzüne çıktı.
En belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş’te gözlendi. 1841 yılında gölün yükselmesiyle bir bölümü su altında kalan Urartular dönemine ait Erciş Kalesi 8 yıl önce karaya çıktı. Yine son yıllarda çekilmeyle kalenin çevresinde su altında olan araziler de gün yüzüne çıktı.
Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Emin Çakmak, son 10 yılda Van Gölü'nün yaklaşık 5 kilometre kıyıdan çekildiğini, bu nedenle kendisine ait tapulu 50 bin metrekarelik arazinin artık karaya çıktığını belirtti. Çakmak, "Ailemi çiftçilik yaparak geçindiriyorum. Kuraklıkla birlikte Van Gölü yaklaşık 5 kilometre çekildi. Ben de 3 yıldır daha önce göl suları altında olan bölgede ot biçimi yapıyorum" dedi.
Çelebibağı Mahalle Muhtarı Seyithan As ise kuraklığın tüm bölgeyi etkilediğini söyleyip, suların çekilmesiyle ortaya çıkan kaleye eskiden insanların tekneyle gidip geldiklerini belirterek, "Bizim çocukluğumuzda evimizin bahçesine kadar uzanan Van Gölü'ne girer yıkanırdık.