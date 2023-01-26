Kuraklık bir gölümüzü daha yuttu! Göldü çöl oldu

Karavelioğlu, şifa bulmak isteyenlerin kendisini telefonla arayıp gölün durumunu sorduklarını söyleyerek, "Şu anda bana telefonla ulaşıp gölü soranlar var ama soranlara maalesef göl kurudu diyorum. Geçen sene burada insanlar yüzüp, yıkanıp şifasını buluyorlardı ama 5-6 aydır suyumuz gitti, göl kurudu. Biz çok üzgünüz. Buraların en geç bir ay önce kar altında kalması gerekiyordu. Şuanda kar ve yağmur diye bir şey yok. Kuraklıktan dolayı suyumuz tükendi. Doğal kaynak suyumuz başka sulara benzemiyordu. Hem şifalı hem de temiz ve berrak bir suydu. Onun üzüntüsüyle bizimde kalbimiz kurudu” şeklinde konuştu.