Kuraklık harita değiştirmeye devam ediyor: Sular çekildi Türkiye'nin adası kara parçası oldu

Bölgede kuraklık yaşandığını söyleyen Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, ‘’Kışın özellikle güzel kar yağdı ama mayın ayından itibaren hiç yağmur yağmadı. Biz aslında karı görünce çok sevinmiştik. Peşinden nisan ve mayıs aylarında yağmur yağmayınca tabii ki bütün Türkiye’de olduğu gibi Almus’ta da bir kuraklık baş gösterdi. Bu yağışlardan dolayı Almus barajımızda su seviyesi düştü. Şu anda Almus‘tan günlük çıkan su metreküp sayımız 1 milyon metreküp, giren ise 250 bin metreküp. Daha önce nisan-mayıs aylarında 4-5 milyon metreküp buraya su giriyordu" dedi. (DHA)