Kuraklık kapımızda! Uzmanlardan ''El Nino'' uyarısı

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE HIZLI ADIMLAR ATILMALI"

Prof. Dr. Demir, sera gazlarının sebep olduğu iklim değişikliğiyle birlikte tarımsal verimlilik üzerinde etkili olan sıcaklığın, yağış miktarı ve güneşlenme süresini değiştirdiğini, deniz seviyesindeki yükselmelere bağlı bazı bölgelerin sular altında kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve yeraltı sularının tuzluluk miktarının değiştiğini ifade etti.