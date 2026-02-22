Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı!
Adana'da uzun süren kuraklık döneminin ardından gelen kuvvetli sağanak yağışlar ve kar erimeleri, barajlarda doluluk oranlarını rekor seviyelere taşıdı. Ancak bu "can suyu" beraberinde taşkın riskini de getirdi. DSİ'nin kontrollü tahliye kararıyla açılan baraj kapakları, Seyhan Nehri'nin debisini yükselterek tarım arazilerini sular altında bıraktı.
Yaz aylarında kavurucu sıcaklar ve ciddi bir kuraklıkla mücadele eden Adana’da, son bir haftadır aralıksız süren sağanak yağışlar dengeleri değiştirdi.
Adana’da kuraklık bitti, taşkın kabusu başladı! Çatalan Barajı'nda doluluk %93’e, Seyhan’da ise %64,9’a ulaşınca DSİ düğmeye bastı. Kontrollü su tahliyesi için baraj kapaklarının açılmasıyla Seyhan Nehri’nin debisi yükseldi, yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Valilik ve AFAD’dan peş peşe "nehir yatağından uzak durun" uyarıları geldi.
Dağlardaki karların da erimesiyle baraj havzalarına akan su, doluluk oranlarını tehlikeli seviyelere çıkardı.
Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı, yaz aylarında %14 seviyelerine kadar gerileyerek alarm vermişti. Yağışların ardından bu oran %93’e fırladı. Benzer şekilde Seyhan Barajı da %16’dan %64,9 seviyesine ulaştı.