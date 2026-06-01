Kuraklıkla yok olmasına sadece ramak kalmıştı... Eşsiz cennet eski günlerine geri döndü!
Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölü, sağanak yağışlar ve Demirköprü Barajı'ndan aktarılan sularla yeniden canlandı. 2028'de tamamen dolması hedeflenen göle göçmen kuşlar geri dönerken, geçmişte ölümlü arazi kavgalarına sahne olan bölgede ekolojik denge yeniden kuruluyor.
Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında yer alan ve son yıllarda yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kuruyan Marmara Gölü'nde yeniden hayat belirtileri başladı.
Son dönemde etkili olan yağışlar ve Demirköprü Barajı'ndan göle sağlanan su takviyesi sayesinde 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' statüsündeki bölge yeniden suya kavuştu. Suyun geri gelmesiyle birlikte ekolojik denge toparlanırken, göçmen kuşların da yeniden Marmara Gölü'ne döndüğü gözlemlendi.
Marmara Gölü, geçmişte tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlike altındaki türlerin de aralarında bulunduğu 101 farklı türden yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan devasa bir 'kuş cenneti'ydi.
Ancak suların çekilmesiyle kayıklar karaya oturmuş ve balıkçılık faaliyetleri tamamen durmuştu. Zemininde derin yarıklar oluşan göl tabanının çiftçiler tarafından kaçak olarak tarıma açılması ise bölgede ciddi gerilimlere yol açmıştı. Arazi paylaşımı yüzünden çıkan 4 ayrı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.