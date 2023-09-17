Kuraklıktan çekilen Van Gölü'nün altından büyük bir sır çıktı

DHA'nın haberine göre bölgeye bir grup arkadaşıyla giden araştırmacı- gazeteci Nihat Çavuşoğlu, gölde yaklaşık 6 kilometre çekilme yaşandığını belirterek, "Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kale, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de onarımı yapılarak kullanılıyordu. Çekilme ile birlikte bu kale de günyüzüne çıktı. Biz daha önce tekneyle geldiğimiz bu bölgeye, şimdi araçla gelip kaleyi fotoğrafladık" dedi.