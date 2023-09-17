Kuraklıktan çekilen Van Gölü'nün altından büyük bir sır çıktı
Kuraklık nedeniyle her geçen gün küçülen Van Gölü'nde çekilen suların altından Urartulardan kalma tarihi bir kalenin kalıntıları çıktı.
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde gölün çekilmesiyle Urartu Krallığı tarafından inşa edilen tarihi kale ve kalıntıları ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre bölgeye bir grup arkadaşıyla giden araştırmacı- gazeteci Nihat Çavuşoğlu, gölde yaklaşık 6 kilometre çekilme yaşandığını belirterek, "Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kale, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de onarımı yapılarak kullanılıyordu. Çekilme ile birlikte bu kale de günyüzüne çıktı. Biz daha önce tekneyle geldiğimiz bu bölgeye, şimdi araçla gelip kaleyi fotoğrafladık" dedi.
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde, bölgede yaşanan kuraklıkla Van Gölü'nde 6 kilometreyi geçen çekilme meydana gelmesiyle su altında kalan tarihi Erciş Kalesi'ni gün yüzüne çıktı. Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanılan kaledeki kalıntılar su altında varlığını koruyor.
Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan kaleyi fotoğraflayan araştırmacı-gazeteci Nihat Çavuşoğlu, yaşanan kuraklık nedeniyle tarihi Erciş Kalesi'nin ortaya çıktığını söyledi.