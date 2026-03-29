Kuraklıktan eser kalmadı! Tamamen kuruyan baraj doldu; tahliye başladı

Son 65 yılının en kurak yılının yaşanmasıyla çok zorlandıklarını ve 2026 yılında yağışların bereketli olmasıyla barajın dolduğunu söyleyen Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Bu yıl mevsimsel olarak çok bereketli bir yılı geçirmiş oluyoruz. Yayladağı Barajımız 10 yıl sonra ilk defa yüzde 100 doluluk seviyesine erişmiş oldu. Hatta tahliyeden su da taşıyor. Tabii bizim için son derece önemli bir durumdu yağışların fazla olması. Yayladağı biliyorsunuz Yayla çileğiyle meşhurdur. Çilek de su isteyen bir bitki ve şu an bu yağışlarla birlikte ekim tekrar dört yıl önceki gibi 4 bin dekarın üzerine çıkmış oldu. Yayladağı çileği de tekrar en azından bu mevsimsel etkide yağışlarla birlikte ekim oranı artmış oldu. Yayladağı barajımızın 6.4 milyon metreküp kapasitesi var ve diğer bir önemi ise içme suyumuzu karşılıyor. Buradan Samandağ bandı özellikle Karaköse bölgesine Yayladağı Barajı'nın yüzde 6'sı içme suyu olarak veriliyordu. Bu konuda içme suyu sıkıntısı da barajımızın doluluğundan dolayı bu sene yaşamayacağız. Geçen yıl çok zorlandık ve son 65 yılının en kurak sezonuydu ama şükürler olsun ki bu mevsim çok bereketli geçti. Yağışlarımız da hala devam ediyor. Hatta 1994 yılından beri en büyük yağışları ilçe olarak alıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız, çiftçilerimiz de çok bereketli bir yıl geçirecek" ifadelerini kullandı.