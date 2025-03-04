Kural tanımayan sürücülere gökten ceza yağdı

Düzce'de yapılan denetimlerle kurallara uymayan sürücüler tek tek tespit ediliyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin İHA büro ile ortaklaşa düzenledikleri denetim yaptı.