Küle dönen lokantadan Kur'an-ı Kerim yanmadan çıktı

Gönüllü İtfaiye Müfrezesi'de yangın için bölgeye geldi Saat 05.15 sıralarında Kocaeli ile İstanbul sınırında yer alan Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinin girişinde yer alan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına çevredeki iş yerlerinde çalışanlar müdahale etmek isteseler de alevler izin vermedi.