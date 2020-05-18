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  3. 18 Mayıs 2020 09:16

Küle dönen lokantadan Kur'an-ı Kerim yanmadan çıktı

Sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin tam sınır bölgesinde yer alan Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinin girişinde yer alan bir lokantada yangın çıktı. Çıkan yangının dumanı İstanbul ve Kocaeli'nin çeşitli noktalarından görülürken iki kentinde itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

Küle dönen lokantadan Kur'an-ı Kerim yanmadan çıktı

Sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin tam sınır bölgesinde yer alan Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinin girişinde yer alan bir lokantada yangın çıktı. Çıkan yangının dumanı İstanbul ve Kocaeli'nin çeşitli noktalarından görülürken iki kentinde itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

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Küle dönen lokantadan Kur'an-ı Kerim yanmadan çıktı

Gönüllü İtfaiye Müfrezesi'de yangın için bölgeye geldi Saat 05.15 sıralarında Kocaeli ile İstanbul sınırında yer alan Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinin girişinde yer alan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına çevredeki iş yerlerinde çalışanlar müdahale etmek isteseler de alevler izin vermedi.

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Küle dönen lokantadan Kur'an-ı Kerim yanmadan çıktı

İhbar üzerine İstanbul'dan Tuzla, Orhanlı, Organize Sanayi Bölgesi(OSB) itfaiye ekipleri belirtilen adrese giderken öte yandan Kocaeli'den gelen Gebze ve Merhum Mustafa Kabaca Mollafenari Gönüllü İtfaiye Müfrezesi'de yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldıktan sonra uzun süre soğutma çalışması yaptı.

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Küle dönen lokantadan Kur'an-ı Kerim yanmadan çıktı

KUR'AN-I KERİM KÜLE DÖNEN LOKANTADAN YANMADAN ÇIKARTILDI Çıkan yangında lokanta küle dönerken içeride yer alan bir Kur'an-ı Kerim'in sayfaları ayrıldı fakat yanmadı. Çevresinin yandığı ancak tamamının yanmadığı görülen Kur'an-ı Kerim'i itfaiye eri araca bıraktı.

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