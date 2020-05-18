Küle dönen lokantadan Kur'an-ı Kerim yanmadan çıktı
Sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin tam sınır bölgesinde yer alan Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinin girişinde yer alan bir lokantada yangın çıktı. Çıkan yangının dumanı İstanbul ve Kocaeli'nin çeşitli noktalarından görülürken iki kentinde itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alabilmek için seferber oldu.
Sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin tam sınır bölgesinde yer alan Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinin girişinde yer alan bir lokantada yangın çıktı. Çıkan yangının dumanı İstanbul ve Kocaeli'nin çeşitli noktalarından görülürken iki kentinde itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alabilmek için seferber oldu.
Gönüllü İtfaiye Müfrezesi'de yangın için bölgeye geldi Saat 05.15 sıralarında Kocaeli ile İstanbul sınırında yer alan Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinin girişinde yer alan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına çevredeki iş yerlerinde çalışanlar müdahale etmek isteseler de alevler izin vermedi.
İhbar üzerine İstanbul'dan Tuzla, Orhanlı, Organize Sanayi Bölgesi(OSB) itfaiye ekipleri belirtilen adrese giderken öte yandan Kocaeli'den gelen Gebze ve Merhum Mustafa Kabaca Mollafenari Gönüllü İtfaiye Müfrezesi'de yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldıktan sonra uzun süre soğutma çalışması yaptı.