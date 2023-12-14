Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi

Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi. Güvenlik önlemleri altından zırhlı araçla Kaymakamlık binasından alınan İ.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.