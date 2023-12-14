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Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtan bir kişi binlerce kişi tarafından linç edilmek istendi.

Kaynak: İHA
Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi - Resim: 1

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtan uyuşturucu bağımlısı şahsı vatandaşlar linç etmeye çalıştı.

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Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi - Resim: 2

Olay, akşam saatlerinde 2. Cadde üzerinde meydana geldi. İ.B. (34) isimli şahıs, elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfürler savurunca vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Polisler tarafından Kaymakamlık binasına alınan İ.B., linç edilmekten son anda kurtuldu.

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Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi - Resim: 3

Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi. Güvenlik önlemleri altından zırhlı araçla Kaymakamlık binasından alınan İ.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi - Resim: 4

Şahsın, 12 suç kaydığı bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. Şahsın emniyete götürülmesin ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

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