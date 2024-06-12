Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada

'7-8 AY ÖNCESİNE AİT BİR OLAY'

DHA'nın telefonla ulaştığı İmam İ.İ., çocukların o dönem 1 hafta boyunca kavga ettiklerini, yine kavga ettiklerini duyunca bir daha kavga etmemeleri için kendilerini uyarıp, tokat attığını belirterek, "Çocukların kavga ettiğini duydum. Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım. Onları barıştırdım. Şimdi ağabey-kardeş olmuşlar. Biri 21 yaşında, biri de 17 yaşında. Hala bizim öğrencilerimizler. Şikayet konusu da olmamış. Ne aileleri ne de kendilerinden herhangi bir şikayet yok. 7-8 ay öncesine ait bir olay. Görüntüler ortaya çıktıktan sonra açığa alındım, idari soruşturma devam ediyor" dedi.