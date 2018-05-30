Kuranı Kerim'de İsrail tahrifatı rezaleti

Biri kutsal kitabımızın tahrif edilmesini istiyordu, diğeri ise direk tahrif ediyor. Kuranı Kerim’e yönelik bu hakarette İsrail mesajıyla beraber okunacak bir ayrıntı daha var. O da şu. İsra suresinin adı değiştirilmiş. Yani Mescidi Aksa’yı, miraç mucizesini anlatan surenin adı, İsrailoğulları Suresi diye değiştiriliyor. Bunu yapanlar, tam da Kudüs sürecinde İsrail’e “Mescidi Aksa sizindir” mi demek istiyor? BAE’de devlet eliyle yapılan bir ahlaksızlık mıdır bu, yoksa bireysel mi, o kısmını da araştırdım. Bölgeyi iyi bilenler, böyle hassas bir konuya emirlik ailesi dışında kimselerin kolay kolay cesaret edemeyeceğini söylüyor.



