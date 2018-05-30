Kuranı Kerim'de İsrail tahrifatı rezaleti
Birleşik Arap Emirliklerinde basılan bir kuranı kerimde, İsra suresini çıkarıldı onun yerine İsrailoğulları suresi diye uydurma bir ek yapıldı.
Skandalın adresi Birleşik Arap Emirlikleri. İsra yerine Ben-i İsrail yani İsrailoğulları suresi diye tahrif edilen kuranı kerimin sayfaları, sosyal medyada dolanıyor. Körfez dünyasından ise herhangi bir yalanlama gelmedi. BAE’nin İsrail’le arası çok iyi. 2010 yılında Mossad ajanlarına Dubai’de Filistinli öldürmeleri için yataklık etmişlerdi. 2012’den bu yana da İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşüyorlar.
Ciddi bir İsrail hayranlıkları var. Belki de bu hayranlıktan dolayı BAE’de basılan kuranı kerimde İsra suresi İsrailoğulları olarak değiştirilmiştir. İsrail’e kuranı kerim üzerinden bir mesaj falan mı vermeye çalışmışlardır, acaba? Ya da Fransa’da Sarkozy’nin de aralarında bulunduğu 300 kişilik heyetin “kuranı kerimden bazı ayetler çıkarılsın” çağrısıyla BAE’nin İsrail hamlesi arasında bir bağ var mı?
Biri kutsal kitabımızın tahrif edilmesini istiyordu, diğeri ise direk tahrif ediyor. Kuranı Kerim’e yönelik bu hakarette İsrail mesajıyla beraber okunacak bir ayrıntı daha var. O da şu. İsra suresinin adı değiştirilmiş. Yani Mescidi Aksa’yı, miraç mucizesini anlatan surenin adı, İsrailoğulları Suresi diye değiştiriliyor. Bunu yapanlar, tam da Kudüs sürecinde İsrail’e “Mescidi Aksa sizindir” mi demek istiyor? BAE’de devlet eliyle yapılan bir ahlaksızlık mıdır bu, yoksa bireysel mi, o kısmını da araştırdım. Bölgeyi iyi bilenler, böyle hassas bir konuya emirlik ailesi dışında kimselerin kolay kolay cesaret edemeyeceğini söylüyor.
Peki kimdir BAE’yi yöneten aile?
Hazreti Peygamberin mirasını, kutsal emanetleri, kurtarıp İstanbul’a getirten Fahrettin Paşa’ya “hırsız” diyen BAE’nin Dışişleri Bakanıydı. O iftirayı atan Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’in abisi BAE’nin devlet başkanı olan Halife bin Zayed’dir. Halife bin Zayed Arap dünyasında ateist kimliğiyle tanınır. Halife’nin ateist olduğunu da ünlü bir Arap din alimi açıklamıştır. Onun kardeşi Muhammed Bin Zayed ise veliaht prenstir. En iyi dostu Trump’ın Yahudi damadı Jared Kushner’dir.