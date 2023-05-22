Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.



İşte 2023 yılı resmi tatil takvimi: