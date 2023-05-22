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Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planları da yapılmaya başlandı. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu.

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? - Resim: 1

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

İşte 2023 yılı resmi tatil takvimi:

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Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? - Resim: 2

Kurban Bayramı Arife (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

 Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

 Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

 Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

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Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? - Resim: 3

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

15 Temmuz Cumartesi

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Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? - Resim: 4

30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Çarşamba

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