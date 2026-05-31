Kurban bayramı tatili dönüşü Bolu geçişinde trafik çilesi başladı
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde trafiği durma noktasına getirdi. Özellikle Köroğlu Rampaları mevkisinde sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: DHA / İHA
Bugün itibarıyla sona eren 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dönüş yolculuğu, yollarda beklenen büyük yoğunluğu da beraberinde getirdi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul istikametine doğru yola çıkan binlerce tatilci, Türkiye'nin en kritik karayolu bağlantılarından biri olan Bolu geçişinde trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.
Hem TEM Otoyolu'nda hem de D-100 kara yolunda oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, özellikle Köroğlu Rampaları mevkisinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları meydana geldi.
9 günlük uzun tatilin bitişiyle eş zamanlı başlayan bu kitlesel dönüş hareketi, Bolu güzergahındaki otoyol kapasitesini aşarak trafiği kilitledi
