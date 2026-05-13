Kurban Bayramı tatili için YHT'ye kapasite artışı
Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük resmi tatili için yola çıkmaya hazırlananlara Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan kapasite artışı açıklaması geldi. Ankara-İstanbul hattındaki ek YHT seferleri ve bölgesel trenlere eklenen 260 vagonla toplam 18 bin 644 kişilik yer açıldı.
Bakan Uraloğlu, özellikle en yoğun hatlardan biri olan Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek seferlerin devreye gireceğini belirtti. Planlamaya göre:
23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri),
Ankara’dan saat 11.15, İstanbul’dan ise 17.45 hareketli ek seferler düzenlenecek.
Bu ek seferlerle YHT hattında toplam 3 bin 864 ek koltuk vatandaşa sunulacak.
Sadece YHT değil, Türkiye'nin dört bir yanına giden ana hat trenlerinde de vagon sayısı artırıldı. İzmir Mavi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi ve Ankara Ekspresi gibi popüler hatlara toplam 260 vagon ilave edildi.
Uraloğlu, bu düzenlemeyle ana hat ve bölgesel trenlerde 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlandığını vurguladı.