Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak yollar ve toplu ulaşım araçları açıklandı

Arife günü 5 Haziran Perşembe, Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kamuda 10 Haziran Salı günü işbaşı yapılacak. Bayram tatili boyunca bazı toplu ulaşım araçları ile otoyollar ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Uraloğlu, 1 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.