Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak yollar ve toplu ulaşım araçları açıklandı
4.5 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca bazı toplu ulaşım araçları ile otoyollar ücretsiz olacak.
Arife günü 5 Haziran Perşembe, Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kamuda 10 Haziran Salı günü işbaşı yapılacak. Bayram tatili boyunca bazı toplu ulaşım araçları ile otoyollar ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Uraloğlu, 1 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını bildirdi.
Uraloğlu, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’da (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar süreceğini ifade etti.
‘RAYLI SİSTEMLER DE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK’
Bakan Uraloğlu, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıklayarak, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar devam edeceğini belirtti.