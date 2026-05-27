  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da skandal görüntüler

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da skandal manzaralar

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da resmi kesim alanlarındaki yoğunluk nedeniyle sıra beklemek istemeyen bazı vatandaşlar, parkları ve yol kenarlarını kesim yerine çevirdi. Sultangazi'de ağaç altlarında ve kaldırımlarda hijyenden uzak şekilde gerçekleştirilen kurban kesim anları havadan kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da skandal manzaralar - Resim: 1

İstanbul’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde belediyelerin belirlediği resmi kurban kesim merkezlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Sıra beklemek istemeyen ve randevu saatini kaçıran bazı vatandaşlar ise yasak olmasına rağmen kurbanlıklarını açık alanlara, yol kenarlarına ve boş çocuk parklarına götürdü.

1 / 9
Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da skandal manzaralar - Resim: 2

Vatandaşlar kamyonetlerle alanlara getirdikleri kurbanlarını ağaç altlarında keserken, yerlere serdikleri naylonların üzerinde parçalara ayırdılar. 

2 / 9
Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da skandal manzaralar - Resim: 3

Hijyen koşullarından uzak bir şekilde yapılan kurban kesimlerinin ardından vatandaşlar, etleri yanlarında getirdikleri poşetlere koyarak bölgeden ayrıldı.

3 / 9
Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da skandal manzaralar - Resim: 4

Sultangazi bölgesinde yol kenarında ve ağaç altlarında yapılan kurban kesimleri havadan görüntülendi.

4 / 9