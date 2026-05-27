Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da skandal manzaralar
Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da resmi kesim alanlarındaki yoğunluk nedeniyle sıra beklemek istemeyen bazı vatandaşlar, parkları ve yol kenarlarını kesim yerine çevirdi. Sultangazi'de ağaç altlarında ve kaldırımlarda hijyenden uzak şekilde gerçekleştirilen kurban kesim anları havadan kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
İstanbul’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde belediyelerin belirlediği resmi kurban kesim merkezlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Sıra beklemek istemeyen ve randevu saatini kaçıran bazı vatandaşlar ise yasak olmasına rağmen kurbanlıklarını açık alanlara, yol kenarlarına ve boş çocuk parklarına götürdü.
Vatandaşlar kamyonetlerle alanlara getirdikleri kurbanlarını ağaç altlarında keserken, yerlere serdikleri naylonların üzerinde parçalara ayırdılar.
Hijyen koşullarından uzak bir şekilde yapılan kurban kesimlerinin ardından vatandaşlar, etleri yanlarında getirdikleri poşetlere koyarak bölgeden ayrıldı.
Sultangazi bölgesinde yol kenarında ve ağaç altlarında yapılan kurban kesimleri havadan görüntülendi.
