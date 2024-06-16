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Kurban pazarında zabıtalarla tartıştı, kendini astı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarında sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen A.B. (45), zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astı. Çevredekiler tarafından kurtarılan A.B., bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA
Kurban pazarında zabıtalarla tartıştı, kendini astı - Resim: 1

Olay, saat 16.00 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki kurban kesim yerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. 

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Kurban pazarında zabıtalarla tartıştı, kendini astı - Resim: 2

Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren A.B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı. 

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Kurban pazarında zabıtalarla tartıştı, kendini astı - Resim: 3

Çevredekiler ipi keserek A.B.’yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. 

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Kurban pazarında zabıtalarla tartıştı, kendini astı - Resim: 4

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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