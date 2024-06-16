Kurban pazarında zabıtalarla tartıştı, kendini astı

Olay, saat 16.00 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki kurban kesim yerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.