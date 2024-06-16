Kurban pazarında zabıtalarla tartıştı, kendini astı
Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarında sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen A.B. (45), zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astı. Çevredekiler tarafından kurtarılan A.B., bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldü.
Kaynak: DHA
Olay, saat 16.00 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki kurban kesim yerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.
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Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren A.B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı.
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Çevredekiler ipi keserek A.B.’yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
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