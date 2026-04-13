Kurban pazarındaki 1,1 tonluk devi gören gözlerine inanamadı

Kurbanlıkların, Kars ve Ardahan'dan geldiğini, çiftliğinde her keseye uygun büyükbaş bulunduğunu da söyleyen Muharrem Aktaş, “Şu anda 200 civarında büyükbaş hayvanımız var. Bunların arasında en ucuzu 230 bin lira. En pahalı olanı da 1 ton ağırlığında olan ve 'Paşa' adını verdiğimiz boğa. Fiyatı 500 bin lira. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Müşterilerimiz çok memnunlar. Her sene olduğu gibi ramazan ayından başlıyoruz. Kurbana 40 gün kala tesisimiz kapanıyor. Müşterilerimizin yoğun taleplerinden dolayı yoğunluğumuz var” diye konuştu. (DHA)