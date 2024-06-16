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Kurbanlarını kesen tatilciler yollara düştü

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: DHA
Kurbanlarını kesen tatilciler yollara düştü - Resim: 1

Ülke genelinde 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor. 

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Kurbanlarını kesen tatilciler yollara düştü - Resim: 2

Kurbanlarını kesip İstanbul'dan yola çıkan ve Saros Körfezi ile Çanakkale yönüne giden tatilciler, İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 

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Kurbanlarını kesen tatilciler yollara düştü - Resim: 3

Dünden itibaren yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ve jandarma trafik ekipleri, Tekirdağ kesiminde bazı bölgelerde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. (DHA)

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Kurbanlarını kesen tatilciler yollara düştü - Resim: 4
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