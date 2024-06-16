Kurbanlarını kesen tatilciler yollara düştü

Kurbanlarını kesip İstanbul'dan yola çıkan ve Saros Körfezi ile Çanakkale yönüne giden tatilciler, İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.