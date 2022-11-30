Kurduğu akrep çiftliği ile zehirden para kazanıyor: Litresi 10 milyon dolar...

"HER AKREPTEN 1 SUSAM TANESİ KADAR ZEHİR ÇIKIYOR"

HaberGlobal ekibi, çiftlikte akrepleri görüntüleyerek, çiftliğin kurucusu Ali Yılmaz ile röportaj gerçekleştirdi. Tüm dünyaya akrep zehri gönderen Yılmaz, "Biz burada sağım yöntemiyle almış olduğumuz zehirleri, yurt dışına ihraç etmekteyiz. Ülkemize ciddi anlamda bir katkı sunmaktayız. 20 günde bir sağım oluyor. Her akrepten 1 susam tanesi kadar zehir çıkıyor, bazen hiç çıkmıyor." ifadelerini kullandı.