Küresel ısınma etkisi: Avrupa'nın ilk çölü genişliyor
Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti bu kapsamda çölleşmeye devam ediyor.
Bilim insanı Svetlana Bodzhaeva, her yazın ardından değişen iklimin yol açtığı hasarı incelemek için Rusya'nın güneyindeki Kalmıkya Cumhuriyeti'nin bozkırlarında engebeli yollarda dört saatlik bir yolculuk yapıyor.
AP’nin bildirdiğine göre kurak arazi yönetimi konusunda uzman olan Bodzhaeva, çoğunluğu sığır yetiştiricilerinden oluşan birkaç yüz kişinin yaşadığı Bergin kasabasını çevreleyen kum tepelerinin yayılmasını durdurmak için ekibi tarafından ekilen çalıları inceliyor ve toprağı kazıyor.
AVRUPA'NIN İLK ÇÖLÜ
Onlarca kavurucu sıcak yaz kuraklığı nedeniyle artan kum tepeleri, son yıllarda bazı bilim insanlarının "Avrupa'nın ilk çölü" olarak adlandırdığı bölgedeki bozkırların azalmasına yol açtı.
Bununla birlikte, Rusya Glasgow'daki COP26 iklim zirvesine hazırlanırken, Kuzey Kutup Bölgesi'nden güney tarım kuşağına kadar ülke genelinde yükselen sıcaklıkların tehdidi altındaki yüzlerce şehir ve kasabadan biri olarak öne çıkan Bergin, dikkatleri üzerine çekiyor.
SICAKLIKLAR İKİ KATTAN FAZLA ARTIYOR
Uzmanlar, Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıkların küresel ortalamanın iki katı kadar arttığını açıkladı. Bu nedenle, son beş yıldır Bodzhayeva, yerel halktan çobanların kum tepelerinin etrafına calligonum çalıları dikmelerine yardım ediyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor.
Bodzhayeva, yine de Kalmıkya'daki kumların son iki yılda iki katından fazla arttığını söyledi. Ancak, ekibinin şehrin doğusundaki bir kum tepesini durdurarak bazı başarılar elde ettiğini aktardı:
"Bu çölleşme yatağı birkaç yıl içinde Bergin köyünü tamamen kumla kaplayacaktı.”