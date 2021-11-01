Küresel ısınma etkisi: Avrupa'nın ilk çölü genişliyor

Bilim insanı Svetlana Bodzhaeva, her yazın ardından değişen iklimin yol açtığı hasarı incelemek için Rusya'nın güneyindeki Kalmıkya Cumhuriyeti'nin bozkırlarında engebeli yollarda dört saatlik bir yolculuk yapıyor.

AP’nin bildirdiğine göre kurak arazi yönetimi konusunda uzman olan Bodzhaeva, çoğunluğu sığır yetiştiricilerinden oluşan birkaç yüz kişinin yaşadığı Bergin kasabasını çevreleyen kum tepelerinin yayılmasını durdurmak için ekibi tarafından ekilen çalıları inceliyor ve toprağı kazıyor.