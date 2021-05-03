Küresel ısınma, Victoria Şelaleleri'ni nasıl yok etti?
. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma dünyanın doğal harikalarından biri olan Victoria Şelaleleri’nin kurumasına yol açtı.
Tam akış halinde, Victoria Şelaleleri kolayca dünyanın doğal harikalarından biri olarak nitelendiriliyor. En geniş noktasında 1,7 kilometrelik bir alanı kaplayan ve 100 metreden fazla yüksekliğe sahip Afrika'nın en büyük şelalesini yerliler "gök gürültülü duman" olarak adlandırıyor.
YÜZYILIN EN KÖTÜ KURAKLIĞI VİCTORİA ŞELALERİNİ SUSTURDU
Ancak, 2019'da Victoria Şelaleleri susturuldu. Yüzyılın en kötüsü olarak tanımlanan bir kuraklıkta Zambezi'nin nehrinin akışı yavaşladı ve sonuçta Victoria Şelaleleri kurudu.
BÖLGE ÜLKELERİNİN ÖNEMLİ GELİR KAYNAKLARINDANDI
Diğer taraftan, turistler en büyük cazibe merkezlerinden biri olan Victoria Şelaleleri, Zimbabve ve Zambiya için değerli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ancak, suların azalması ve yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle bölgedeki ziyaretçilerin sayısı önemli ölçüde azaldı.
KURAKLIK ELEKTRİK ÜRETİMİNİNİ AKSAMASINA YOL AÇTI
Afrika ülkelerinin ekonomilerini vurmasının yanı sıra, Victoria Şelalerinin kuruması hidroelektrik üretimine bağlı elektrik arzını da azalttı. Ayrıca, kuraklık nedeniyle mahsullerin yetişememesi nedeniyle uluslararası kurumlar, bölgede gıda yardımı ihtiyacında artış olduğunu duyurdu.