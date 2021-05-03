Küresel ısınma, Victoria Şelaleleri'ni nasıl yok etti?

BÖLGE ÜLKELERİNİN ÖNEMLİ GELİR KAYNAKLARINDANDI

Diğer taraftan, turistler en büyük cazibe merkezlerinden biri olan Victoria Şelaleleri, Zimbabve ve Zambiya için değerli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ancak, suların azalması ve yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle bölgedeki ziyaretçilerin sayısı önemli ölçüde azaldı.