Küresel Sumud Filosu'ndan ilk tahliye! Kaçırılan Türk aktivistler bugün İstanbul'a dönüyor
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak Girit açıklarında müdahale edilerek iletişimleri kesilen Küresel Sumud Filosu aktivistleri için tahliye operasyonu başladı. Aralarında 31 Türk vatandaşının da bulunduğu 175 aktivist, Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gönderiliyor.
Akdeniz’de gerilimli günler yaşatan Küresel Sumud Filosu krizinde sıcak bir gelişme kaydedildi. İsrail donanmasının müdahalesiyle alıkonulan aktivistler, Yunanistan'ın Girit Adası üzerinden Türkiye'ye iade ediliyor.
26 Nisan’da İtalya'dan "2026 Bahar Misyonu" adıyla yola çıkan yardım filosu, Girit Adası yakınlarında askeri gemiler tarafından kuşatılmıştı. Yoğun bir "jamming" (sinyal kesici) saldırısına maruz kalan 18 tekne ile iletişim tamamen kopmuş, uluslararası kamuoyu gemilerdeki 31 Türk vatandaşının güvenliği için teyakkuza geçmişti.
Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan son resmi açıklamaya göre, müdahale sonrası alıkonulan toplam 175 aktivist, geri gönderme işlemleri tamamlanmak üzere Yunanistan'ın Girit Adası'na nakledildi. Eylül 2025'teki ilk girişimde yaşanan benzer müdahalenin ardından, 2026 misyonunun da uluslararası sularda engellenmesi hukuk tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Kamuoyunun en çok merak ettiği konu olan Türk vatandaşlarının durumu netleşti. Girit’teki işlemlerin ardından yola çıkarılan Türk aktivist grubunun, bugün (1 Mayıs 2026) saat 17.00 ile 18.00 aralığında İstanbul Havalimanı’na iniş yapması planlanıyor.