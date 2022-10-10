Kurtlar Vadisi'nden bir karakter için daha lokma döktürüldü

'ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜK PARA BARONU'

Lokma dökümünün yapıldığı yere bir de pankart asıldı. Pankartta ünlü oyuncunun fotoğrafının altında "Ortadoğu'nun en büyük para baronu İplikçi Nedim Ruhuna El-Fatiha" yazdığı görüldü.