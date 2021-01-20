Kuruma noktasına gelen barajda sevinden görüntü

‘KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ÜMİDİMİZ ARTTI’



Doğa yürüyüşçüsü Erdal Akkaya, “Doğa yürüyüşünü çok seviyoruz. Birkaç hafta önce buraya yürüyüş için geldiğimizde suyun ileride olduğunu görmüştük. Önceki yıllarda da su çekilmişti ama bu yıl su komple çekildi. Gölün içerisinde olan kayıkların toprak üzerinde olduğunu gördük. Çok endişeliydik ama son yağan kar yağışıyla ümidimiz arttı. İnşallah birkaç defa daha yağar ve göl tamamen dolar, kuraklık da biter” diye konuştu.