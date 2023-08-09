Kuruyan barajın altından bakın ne çıktı

​Barajdaki su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü söyleyen Selimiye köyü sakinlerinden Remzi Demiraslan ise "Baraj, tarım arazilerinin sulamasında kullanılmak için yapıldı. İlk kurulduğunda 9 köye sulama yapıyordu ancak köy sayısı 25'e yükseldi. Sulama yapılan alan artarken, aynı zamanda içme suyu olarak kullanımı da arttı. Barajdaki su seviyesi, ilk kez bu kadar düştüğü için tarlalara da su verilmiyor. Bu durum çiftçi için de mağduriyet yaratıyor. Tarla sahiplerinin hayvan yemi olarak ektiği yoncaların neredeyse yüzde 80'i susuzluktan kuruyor. Vatandaş ürününü biçemiyor" diye konuştu. (DHA)