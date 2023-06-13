Kuruyan göl tamamen doldu, turnalar geri döndü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, bu yıl son 10 yılın ortalamasının çok üzerinde bir yağışın söz konusu olduğunu ve bunun da bölgeyi canlandırdığını belirterek, "Ülkemizde hava hareketlerine bağlı olarak çok fazla yağış meydana geldi. Şubatta başlayan kar yağışıyla birlikte günümüze gelinceye kadar bakıldığında ortalamanın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii bu durumun özellikle sulak yaşam alanlarını çok fazla zenginleştirdiğini görüyoruz. Bu da başta göçmen kuşlar olmak üzere yaban hayatının canlanmasına neden oldu. Doğa açısından çok güzel bir durum. Geçen senenin bu ayki yağış ortalamasına bakıldığı zaman yüzde 300'lük bir artış söz konusu. Sulak yaşam alanları ve yaban hayatı açısından çok önemli bir durum. 10 yıl öncesi göçmen kuşlara baktığımız zaman özellikle turnanın çok revaçta olduğunu görüyoruz. Ancak son 10 yıldır kuraklıkla birlikte çok net olarak gözlemleyemiyorduk. Burada 2 tür turna çeşidinin olduğunu görüyoruz. Bir tanesi turna adını verdiğimiz kendi popülasyonunu ve habitat ortamını oluşturan canlı türü. Bir diğeri ise 'telli turna' adını verdiğimiz ve şu anda nesli tükenmekte olan ve bakıldığında Anadolu içerisinde nüfus olarak en çok Sivas'ın ev sahipliği yaptığı bir turna çeşidi. Tabii bu turnaların ciddi oranda Sivas'ta yoğunlaşmasının, yağışların artmasıyla birlikte oluşan sulak alanların da artmasıyla birlikte geri dönüşleri doğa açısından fazlasıyla sevindirici" dedi.