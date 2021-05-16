Kuruyan İkiz Göller eski haline döndü

Batı Torosların en yüksek noktası olan 3 bin 24 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın 2400- 2500 rakımlı eteklerinde, etrafında yazın insanların piknik yaptığı, dinlenmeye geldiği, birçok kuşun yaşam alanı olan iki küçük göl, geçen yıl eylül ayı başlarında yaşanan kuraklık nedeniyle kurumuş görüntüsüyle dikkati çekti.