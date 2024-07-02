Kuruyemişçide rehine krizi: Boğazını kesmeye kalkıştı
İstanbul Kadıköy'de elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına giren bir şahıs, dükkan sahibini rehin aldı. Dükkan sahibi polis tarafından kurtarılırken, cam parçasıyla boğazını kesmek isteyen şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Olay, Kadıköy Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan bir kuruyemiş dükkanında saat 12.00'de yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına girerek dükkan sahibi İ.D.'yi rehin aldı.
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Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri rehin alınan dükkan sahibi İ.D.'yi şahsın elinden aldı. Şahıs cam parçasını boğazına dayayarak kendini kesmek istedi.
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Polis ekipleri uzun bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahsı özel harekat polisi dükkana girerek gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmedi.
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