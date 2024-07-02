Kuruyemişçide rehine krizi: Boğazını kesmeye kalkıştı

Olay, Kadıköy Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan bir kuruyemiş dükkanında saat 12.00'de yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına girerek dükkan sahibi İ.D.'yi rehin aldı.