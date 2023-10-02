Kuş cenneti Marmara Gölü tamamen kurudu
Manisa'da binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu. Hem kuraklık hem de kaçak sulama nedeniyle gölün eski halinden eser kalmadı.
20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyordu, ancak kuraklıkla birlikte göl tamamen kurudu.
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"Ulusal öneme sahip sulak alan" olan Marmara Gölü'nden geriye tabelalar ve hurdaya dönmüş tekneler kaldı.
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Manisa'daki Marmara Gölü, dolu olduğu zamanlarda, 320 milyon metreküp su kapasitesine ulaşmıştı.
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Yılda ortalama 150 milyon metreküp su, gölden Gediz Ovası'na aktarılıyordu.
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