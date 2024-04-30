Kuşadası ve Didim'de turistler denize akın etti
Türkiye'nin gözde turizm noktalarından Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, ziyaretçiler sıcak havanın tadını çıkararak denize girmeyi tercih etti.
Didim'de yerli ve yabancı turistler, güzel havayı adını kumunun renginden alan dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda değerlendirdi.
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Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı ilçede bazı turistler yüzmeyi tercih ederken bazıları da tekne turlarıyla denizin keyfini çıkardı.
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Kuşadası'nda da Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın koyları ile Kadınlar Denizi Plajı'nda da turist yoğunluğu oluştu.
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