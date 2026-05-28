Kuşadası'na tatilci akını: Nüfus 1 milyona yaklaştı!
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Aydın'ın Kuşadası ilçesine akın etti. Kent nüfusu 1 milyona yaklaşırken, oteller ve pansiyonlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Kadınlar Denizi ve Dilek Yarımadası gibi ünlü plajlarda adım atacak yer kalmazken, Yunanistan'ın Sisam Adası'na ek feribot seferleri konuldu.
Kurban Bayramı tatilini Ege sahilllerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş, Türkiye'nin en popüler turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine akın etti.
Bayram ziyaretlerini tamamladıktan sonra özellikle İzmir, Manisa ve Denizli gibi çevre illerden yola çıkan tatilciler, kent girişinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşturdu. Günübirlikçiler ve yazlıkçıların da yoğun katılımıyla birlikte Kuşadası'nın nüfusu 1 milyon sınırına dayandı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte tatilciler sahillere ve yeşil alanlara yöneldi. Bayramın ilk iki gününde ilçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Long Beach ve Sevgi Plajı'nda adeta adım atacak yer kalmadı. Denize girmek yerine doğayla iç içe bir bayram geçirmeyi tercih eden yerli turistler ise rotalarını Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Adagöl mesire alanına çevirdi.
Kuşadası'nda yaşanan bu tarihi turizm hareketliliği konaklama sektörünün de yüzünü güldürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye belgeli tüm turistik tesisler, oteller ve pansiyonlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bölgedeki tesislerde önceden rezervasyon yaptırmadığı için yer bulamayan pek çok vatandaşın, konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere plajlar, mesire alanları ve kamp bölgelerine çadır kurduğu gözlemlendi. Öte yandan bayram tatilini yurt dışında, özellikle de Yunan Adaları'nda geçirmek isteyen vatandaşlar Kuşadası'nın komşusu Sisam (Samos) Adası'na büyük ilgi gösterdi. Kuşadası'ndan Sisam Adası'na bayramın ilk gününden itibaren ek feribot seferleri planlandı. Sisam'a geçen Türk tatilcilerin bölgedeki otellerin tamamını doldurduğu, Yunanistan'daki restoran ve eğlence mekanlarında ise Türk misafirlerin ilgisini karşılamak amacıyla özel organizasyonlar düzenlendiği bildirildi.