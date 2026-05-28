Kuşadası'na tatilci akını: Nüfus 1 milyona yaklaştı!

Kuşadası'nda yaşanan bu tarihi turizm hareketliliği konaklama sektörünün de yüzünü güldürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye belgeli tüm turistik tesisler, oteller ve pansiyonlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bölgedeki tesislerde önceden rezervasyon yaptırmadığı için yer bulamayan pek çok vatandaşın, konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere plajlar, mesire alanları ve kamp bölgelerine çadır kurduğu gözlemlendi. Öte yandan bayram tatilini yurt dışında, özellikle de Yunan Adaları'nda geçirmek isteyen vatandaşlar Kuşadası'nın komşusu Sisam (Samos) Adası'na büyük ilgi gösterdi. Kuşadası'ndan Sisam Adası'na bayramın ilk gününden itibaren ek feribot seferleri planlandı. Sisam'a geçen Türk tatilcilerin bölgedeki otellerin tamamını doldurduğu, Yunanistan'daki restoran ve eğlence mekanlarında ise Türk misafirlerin ilgisini karşılamak amacıyla özel organizasyonlar düzenlendiği bildirildi.