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  3. 24 Mayıs 2020 15:15

Kuşadası'na yazlıkçı akını! 20 binden fazla araç giriş yaptı

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Kuşadası'na yazlıkçı akını! 20 binden fazla araç giriş yaptı

Kuşadası, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı. Aydın'ın İzmir'e sınırı olan Kuşadası'na, özellikle Selçuk tarafından gelen araçlar, dün akşamdan itibaren kentin girişinde yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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Kuşadası'na yazlıkçı akını! 20 binden fazla araç giriş yaptı

Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

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Kuşadası'na yazlıkçı akını! 20 binden fazla araç giriş yaptı

Kuşadası'nda sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların izole kurallarına uyduğu gözlendi. Yazlıklarına gelen vatandaşların evlerinde kaldıkları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları görüldü.

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Kuşadası'na yazlıkçı akını! 20 binden fazla araç giriş yaptı

Türkiye'nin en önemli marinalarından Kuşadası ayrıca, pandemik mücadele sürecinde teknelerinde izole olan yatçı konuklarını da ağırlıyor.

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