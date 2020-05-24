Kuşadası'na yazlıkçı akını! 20 binden fazla araç giriş yaptı
Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.
Kuşadası, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı. Aydın'ın İzmir'e sınırı olan Kuşadası'na, özellikle Selçuk tarafından gelen araçlar, dün akşamdan itibaren kentin girişinde yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Kuşadası'nda sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların izole kurallarına uyduğu gözlendi. Yazlıklarına gelen vatandaşların evlerinde kaldıkları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları görüldü.