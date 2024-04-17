Kuşadası'nda dev kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı

Olay, önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. 220 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 149'u balkon, 630 kamara, 7 restoran, 8 bar ve lounge'u bulunan Celestyal Journey isimli kruvaziyer, Ege Port Limanı'na yanaşmak için manevra yaptı.