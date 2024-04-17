Kuşadası'nda dev kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan kruvaziyer gemisi, iskeleye çarptı. İskele ve gemide küçük çaplı hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
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Olay, önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. 220 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 149'u balkon, 630 kamara, 7 restoran, 8 bar ve lounge'u bulunan Celestyal Journey isimli kruvaziyer, Ege Port Limanı'na yanaşmak için manevra yaptı.
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Manevra sırasında dev gemi, duramayıp, iskeleye çarptı.
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Çarpmanın etkisi ile gemide ve iskelede küçük çapta hasar oluştu.
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