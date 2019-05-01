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  3. 01 Mayıs 2019 18:40

Kuşadası'nda karşılanan turistler hayran kaldı

Fransız bayraklı ultra lüks kruvaziyer, yanaştığı Kuşadası Limanı'nda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Kuşadası'nda karşılanan turistler hayran kaldı

Fransız bayraklı ultra lüks kruvaziyer, yanaştığı Kuşadası Limanı'nda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

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Kuşadası'nda karşılanan turistler hayran kaldı

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası limanına ilk seferini gerçekleştirilen ultra lüks kruvaziyer, halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

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Kuşadası'nda karşılanan turistler hayran kaldı

Ege Port Yolcu Limanı'na yanaşan gemiden inen Fransız, Amerikan ve Kanadalı 168 turisti, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel karşıladı.

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Kuşadası'nda karşılanan turistler hayran kaldı

Gemiden inen turistler için halk oyunları gösterisi yapıldı, Belediye Başkanı Günel, yabancı konuklara çiçek verdi. Kruvaziyerin kaptanı Thamos McCandless tarafından ise Günel'e geminin fotoğrafının yer aldığı plaket takdim edildi.

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