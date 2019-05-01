Kuşadası'nda karşılanan turistler hayran kaldı
Fransız bayraklı ultra lüks kruvaziyer, yanaştığı Kuşadası Limanı'nda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.
Fransız bayraklı ultra lüks kruvaziyer, yanaştığı Kuşadası Limanı'nda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.
Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası limanına ilk seferini gerçekleştirilen ultra lüks kruvaziyer, halk oyunları gösterileriyle karşılandı.
Ege Port Yolcu Limanı'na yanaşan gemiden inen Fransız, Amerikan ve Kanadalı 168 turisti, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel karşıladı.